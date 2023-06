Laissac-Sévérac l'Église. Fabienne Majorel quitte la présidence du club de basket laissagais

Les larmes ont coulé samedi 18 juin lors de l’assemblée générale du Basket Ball laissagais. Fabienne Majorel, présidente du club, a mis un terme à 23 ans de dévouement et de leadership à la tête de ce club de basket qui lui tient tant à cœur. Elle a préparé intelligemment sa succession, elle transmet un club solide, aux finances saines, avec un nombre record de 163 licenciés cette saison, une section micro basket fraichement créée, l’adhésion à un groupement d’employeurs et la création d’un emploi parce que le bénévolat s’essouffle et tend vers la professionnalisation de certaines missions.

De bons résultats sportifs

L’assemblée générale a aussi été l’occasion de récompenser de nombreuses équipes qui ont remarquablement brillé cette saison : l’équipe 1 U11 féminine coachée par Audrey Roumiguier est invaincue, l’équipe U15 féminine, coachée par Alexia Majorel, termine 2e du championnat interdépartemental et 2e de la coupe de l’Avenir, les filles U18, coachées par Rudy Estival, remportent la 1re place du championnat interdépartemental, les seniors 1 féminines, coachées par Benjamin Bernard, s’offrent un doublé puisqu’elles terminent 2es du championnat départemental et gagnent ainsi leur place dans le championnat régional la saison prochaine (une première pour le club), et se sont imposées à l’Amphithéâtre lors de la finale de la coupe du Comité.

Pierre Vassal, arbitre officiel du club, a reçu du Comité le "sifflet d’argent", et le trophée "Coup de cœur" a été remis à Fabienne pour son implication au sein du Comité.

A la fin de la réunion, d’anciens joueurs, encadrants et amis ont fait une irruption en fanfare pour rendre hommage à celle que la plupart appellent Fabi, et la remercier pour son engagement et son implication sans faille durant toute ces années.

Elle a su fédérer autour d’elle plusieurs générations et transmettre à de nombreux licenciés les valeurs du bénévolat.

Mais elle ne restera pas très loin des terrains, elle gardera un œil averti sur les comptes en prenant le poste de trésorière et coachera les U18 féminines.

Fabi passe donc le flambeau à Florence Rous et Audrey Roumiguier qui assurent désormais la co-présidence du club.