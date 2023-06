Trémouilles. La kermesse, un vrai spectacle pour tous

Que d’applaudissements ont retenti, à la salle des fêtes devant les prestations si appliquées des écoliers pour leur kermesse.

Les plus petits ont exécuté avec aisance et concentration des figures imaginées "accro sport" en surmontant des petits défis d’équilibre tout en faisant confiance à soi et aux copains.

Avec éloquence et assurance

Et les plus grands en duo ou plus ont récité de nombreux poèmes avec éloquence, charme et assurance défiant pour certains un peu de peur et de crainte. Encadrés par leur maîtresse sur le thème de l’année scolaire "amitié, solidarité, tolérance" tous ont pu mettre en avant cette entraide pour un maximum de chance de réussite et produire ainsi un magnifique spectacle. Après la belle chanson entonnée ensemble chacun a pu poursuivre cette festivité en partageant un repas "melon-aligot-saucisse-glace", en se faisant maquiller, en jouant dans le château gonflable et aux jeux en bois disposés par Nicolas Dumenil de l’association – Faites vos jeux- pour de joyeux challenges intergénérations.