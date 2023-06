Salles-Curan. La micro-crèche "Les Abeilles" fête l’été dans la bonne humeur

Récemment, les "petites abeilles" de la micro-crèche ont fêté l’arrivée de l’été. Une séance découverte du "yoga enfant" a été proposée par Céline Bonhomme, intervenante locale, dans le cadre du futur projet pour l’automne. Un bel instant de détente partagé par les enfants, leurs parents et toute l’équipe de professionnelles. Il a été suivi d’un moment de convivialité, d’échange et de partage autour d’un joli buffet concocté par les enfants et les parents. Une belle fin de journée passée tous ensemble, remplie de joie et de bonne humeur. Rappelons que la micro-crèche "Les Abeilles" est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 afin de s’adapter au mieux aux besoins des familles. Elle accueille les enfants régulièrement ou occasionnellement.

Pour tout renseignement joindre la structure au 05 65 69 72 91 ou par mail microcreche.sallescuran@gmail.com.

La structure est gérée par Familles Rurales Aveyron Service et financée par la Communauté de communes de Lévezou Pareloup, la CAF et la MSA.