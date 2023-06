Saint-Amans-des-Cots. Les bons résultats du challenge APPN au collège de la Viadène

Le Challenge Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) catégorie Benjamins (classe de 6e et 5e) a récompensé une année de travail et de régularité dans les différents championnats départementaux UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Ils ont obtenu de très bons résultats : classé 1er en VTT, en raid filles et en raid garçons.

Ce trophée est remis en jeu chaque année avec le nom du collège gravé dessus. Ils se sont aussi classés, 9è en Raid mixte, 6è en Course d’Orientation, 3è en Trail et en Run and Bike et 2è en Escalade. Chaque élève a pu apporter sa pierre à l’édifice de par ses qualités de compétiteurs et parfois de Jeune Officiel (arbitre UNSS). Cette génération a pris date pour la suite. Bravo aux collèges Saint-Joseph de Rodez et Marcel-Aymard de Millau classée respectivement 3e et 2e.

La catégorie Minines (4è et 3è) a remporté aussi de bons classements sur le challenge APPN. Les élèves ont fini 2è derrière le collège Marcel-Aymard à seulement 7 points des vainqueurs.

Ils terminent 8è en course d’orientation, 7è en Trail, 5è au raid départemental qualificatif, 4è en raid filles et en raid mixtes, 3è en run and bike et en VTT, et 2è en raid Garçons et en escalade.