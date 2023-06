Violents orages : 7 départements maintenus en vigilance orange pour la soirée, 54 toujours en jaune

La soirée va être encore très instable dans 7 départements en vigilance orange et les 54 départements en jaune.

Un "épisode orageux actif" se poursuit dans l'est du pays, sept départements restent en vigilance orange au moins jusqu'à 21 heures ce jeudi 22 juin 2023 : Ardennes, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère et Drôme. Météo France indique que la situation s'améliore dans la Marne et le Vaucluse, qui sortent de la vigilance orange plus tôt que prévu.

54 départements restent en vigilance jaune :

?7 départements en #VigilanceOrange \u26c8\ufe0f#Orages

Episode orageux actif en cours sur Rhône-Alpes, s'atténuant progressivement dans la soirée. L'épisode pluvio-orageux sur le Nord-Est touche quant à lui bientôt à sa fin.

Restez informés \u25b6\ufe0fhttps://t.co/CSYEovUfXB pic.twitter.com/5z7ZwHjShK — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 22, 2023

Les habitants des départements les plus touchés ont partagé des images du déluge sur les réseaux sociaux. Les fortes pluies sont parfois accompagnées de vents violents à plus de 100 km/h et de chutes de grêle, comme ici à Chambéry (Savoie) :

La fin des orages dès vendredi ?

C'est peut-être la fin d'un épisode orageux qui dure depuis plusieurs jours, aucune vigilance météo n'est prévue pour vendredi 23 juin. Un grand soleil devrait régner sur le pays et les températures vont fortement grimper jusqu'à dimanche.

Selon les prévisions de Météo France, le beau temps devrait s'installer également en début de semaine partout en France.