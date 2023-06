Saint-Saturnin-de-Lenne. "Fleur des Causses" en Corrèze

Le 16 juin, de très bonne heure, 51 aînés, membres de "Fleur des Causses" quittent le village en direction de la Corrèze, à Bort-les-Orgues précisément. Leur objectif n’était pas de découvrir les magnifiques falaises en forme de tuyaux qui surplombent la ville mais de visiter le barrage hydroélectrique de Bort et de partir en croisière sur la retenue d’eau.

À la descente du car, les voyageurs se trouvent face au barrage de Bort, 4e barrage de France, un ouvrage industriel exceptionnel et impressionnant avec 120 m de hauteur, 400 m de longueur en crête, une épaisseur de 80 m à la base pour 8 m à la crête. À l’intérieur, les guides expliquent sa construction, de 1942 jusqu’à la mise en eau en 1951 et la mise en service de l’usine hydroélectrique en 1952. Quatre tunnels permettent d’accéder au centre de cet ouvrage ; les visiteurs en empruntent un pour découvrir les différents centres de commande et de surveillance. Ensuite dans l’espace EDF, lieu pédagogique et ludique, ils revoient en images la construction du barrage et le fonctionnement de l’usine hydroélectrique. Cet espace présente les différents moyens de production d’électricité et leur fonctionnement et sensibilise aux économies d’énergie ainsi qu’à la protection de la faune et de la flore.

La pause repas a lieu en bordure de la Dordogne, dans la ville de Bort-les-Orgues.

Puis retour en amont du barrage sur la retenue de 1 000 ha, au lac de Bort. Au pied du château de Val, le groupe embarque sur une vedette panoramique pour une croisière de 75 minutes à la découverte de la vallée et des gorges de la Dordogne. Les commentaires du guide évoquent la vie de cette vallée avant la mise en eau : les villages engloutis en particulier Port Dieu, la voie ferrée et la gare, le sauvetage du magnifique château de Val… Il faut déjà penser au retour… Ce fut une journée fort agréable pour tous les participants.