Ce village de l'Aveyron a mis en vente une licence IV pour éviter de la perdre : combien vaut-elle ?

Depuis 4 ans, la municipalité de Gabriac espère trouver un repreneur pour cette licence, mais il va falloir se dépêcher...

Le conseil municipal de Gabriac et son maire Nicolas Bessière y pensent, et cela les ennuie. depuis 4 ans. Le village, touché comme en milieu rural par la perte de commerces, vourdrait voir revivre son comptoir, et trouver un acquéreur pour cette licence IV qui leur brûle les doigts mais n'étanche pas leur soif devient de plus en plus impératif.

Caduque dans moins d'un an ?

Pour rappel, lorsque le dernier gérant de l’hôtel Bouloc a été placé en liquidation judiciaire, en 2019, la commune avait décidé de racheter la licence IV afin de permettre à un éventuel repreneur de l’établissement de pouvoir exploiter ce débit de boissons. Or, depuis cette date, et avec l'épisode Covid qui a refroidi tout le monde et a vu en Aveyron bon nombre d'établissements "historiques" fermer dans les villages, la situation n’a pas évolué à Gabriac, et la licence IV risque de devenir caduque si elle n’est pas exploitée dans les cinq ans, soit ici avant le printemps 2024.

Cherche repreneur, si possible dans le village

Après renseignements pris auprès des différents services compétents, il convient de réunir les conditions suivantes pour conserver cette licence : disposer d’un local dédié respectant les distances réglementaires (distances réglementaires école, cantine centre de loisirs) ; obligation pour le nouveau détenteur de cette licence IV de suivre une formation pour un coût de 540 € ; ouverture 15 jours minimum par an et impossibilité de l’exploiter directement par une collectivité (délégation à une personne physique responsable).

Compte tenu de ces différents éléments, le conseil municipal a décidé de mettre en vente ou en location cette licence IV, en priorisant les candidats sérieux qui auraient un projet sur le village.

Combien ça vaut, une licence IV ?

Une licence IV en France est vendue entre 7 500 et 8 000 euros, mais elle peut grimper jusqu'à 50 000 € dans certains lieux ou villes. Pour une location, ce ne sera guère plus d'une centaine d'euros par mois.