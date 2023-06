Decazeville. L’office de tourisme communautaire invite à la découverte

L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose cette semaine deux visites guidées.

Mardi 27 juin : visite guidée du plateau des Forges. Rendez-vous au stade Léopold-Gory, à Aubin, quartier du Gua. L’odeur du charbon grillé, la chaleur des hauts fourneaux et du métal en fusion… Revivez l’épopée industrielle d’Aubin à travers l’histoire du plateau des Forges du Gua. Tarif : 4 €. Visit’carte : 3 visites pour 10 €. Minimum : 6 personnes. Réservation jusqu’à la veille au bureau office de tourisme de Cransac : 05 65 63 06 80.

Vendredi 30 juin : visite guidée du village double de Saint-Santin. Rendez-vous à 15 heures, sur la place des Deux églises. La moitié du village dans l’Aveyron et l’autre moitié dans le Cantal… une double identité incroyable et unique en France ! Découvrez l’histoire de ce village étonnant à travers ses espaces scénographiques chez "Pierre-Marie" et chez "Marie-Pierre". Tarif : 4 €. Visit’carte : 3 visites 10 €. Minimum 6 personnes. Réservation jusqu’à la veille au bureau de l’office de tourisme de Decazeville : 05 65 43 18 36.

Croisière sur le bateau d’Olt

D’autre part, le bateau d’Olt propose des croisières thématiques dont la croisière commentée. Vous vivrez un moment d’exception au cœur de la belle vallée. Embarquez sur le bateau de la Vallée du Lot. Écoutez, admirez, savourez la nature… Laissez-vous entraîner au fil de l’eau par le commentaire avisé de votre guide et soyez en harmonie avec la nature en naviguant en silence grâce à la propulsion électrique. Découvrez au détour de chaque méandre de la rivière, un village typique de la région, la beauté des paysages et de la nature. Vous apprécierez ce moment de calme, de découverte et de sérénité à bord de l’Olt. Infos au bureau de l’office de tourisme de Flagnac : 05 65 63 27 96.