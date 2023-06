Salles-Curan. Les eaux florales de Nathalie-Marie Ferrié

Installée à Salles-Curan, "son bercail" depuis 4 ans, Nathalie-Marie Ferrié exerce depuis 15 ans sa fonction de thérapeute et praticienne chamanique, au service des autres et de leur bien-être. Désireuse d’un mieux-être et d’un mieux-vivre, elle veut leur apprendre "à regarder l’aura – ce champ d’énergie qui entoure tout ce qui vit de la terre, des arbres, des fleurs." Elle propose des cures de bien-être avec la médecine des eaux florales si bien connue de nos grands-mères.

Ces eaux florales, appelées aussi hydrolats sont obtenues lors de la distillation de fleurs en huiles essentielles, donnant alors un distillat composé, d’une part de l’huile essentielle en surface, et d’autre part de l’eau florale en dessous.

Très fréquents en cosmétique, ces hydrolats se révèlent être de bons atouts pour soigner sans effet secondaire contrairement aux huiles essentielles qui sont plus délicates à utiliser en raison de leurs compositions chimiques. Ils soutiennent le corps physique, émotionnel et psychologique tout en douceur, et dégagent toute leur puissance de guérison en prise orale car oui, les hydrolats ou eaux florales se boivent ! Ils peuvent aussi être posés en compresse, être vaporisés, rajoutés à un bain ou dans une recette de cuisine.

C’est à la faveur d’un besoin de soutien psychologique que Nathalie Marie a découvert les bienfaits des eaux florales. Surprise par les résultats obtenus elle a donc étudié, en autodidacte en s’aidant des livres de Lydia Bosson "Hydrolathérapie" et de Michel Faucon "Traité d’aromathérapie scientifique et médicale".

Quelques stages sont ensuite venus renforcer ses acquis.

Quelques exemples d’eaux florales : la camomille aide les perfectionnistes à être plus souples, elle est anti-inflammatoire et calmante ; la carotte sauvage permet de mieux s’enraciner, de soutenir le système hépatique, elle est aussi un régénérant cutané ; le cyprès soutient le système nerveux, équilibre le système hormonal (ménopause), stimule la circulation sanguine et aide le travail des reins ; la lavande officinale ou encore la lavande aspic sera utile après un excès ou un "coup" de soleil ; le genévrier redonne énergie et courage après une épreuve de vie, il est diurétique, favorise l’élimination et stimule la circulation lymphatique et sanguine. "Bien d’autres hydrolats aident à améliorer le confort moral et physique, mais ne remplacent sûrement pas les médicaments" précise la thérapeute.

Chez elle, deux axes de soins sont possibles : physique et physiologique ou encore émotionnel et psycho-énergétique, sachant que les deux sont liés.

Elle reçoit sur rendez-vous (06 40 06 57 30) pour la vente conseil en eaux florales, pour un soin énergétique ou encore pour une lecture du Tarot. Elle proposera ses flacons magiques sur les marchés de Salles-Curan les premiers samedis de juillet et d’août. Pour plus d’informations voir son site : www.latoutformation.fr