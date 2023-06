Olemps. Retrouvailles des anciens élèves de l’école de la Mouline 30 ans après

Une belle initiative a permis à une vingtaine d’anciens élèves de l’école de la Mouline nés des années 84 à 86 de se retrouver près de 30 ans après ce samedi 17 juin autour d’un verre et d’un bon repas au restaurant les Coulisses à Olemps. Retrouvés via les réseaux sociaux notamment et venus des 4 coins du département voir au-delà ils se sont tous reconnus malgré les années qui ont passé. Les enseignantes, Mme Cartal et Mme Raynal, institutrices des classes de CE et CM à l’époque ont elles aussi répondu présentes à l’invitation. Tous étaient ravis de se retrouver pour évoquer les vieux et bons souvenirs. Une belle journée ensoleillée, pleine d’anecdotes ; remplie de beaux souvenirs d’enfance que toutes et tous entendent renouveler.