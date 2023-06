Comps-la-Grand-Ville. Soirée bowling pour l’association Toutaki

Les deux responsables des cours de gym de l’association Toutaki ont récemment organisé une soirée bowling.

Tous les "élèves" des séances de gym douce et tonique et leurs professeurs étaient invités à un petit concours, sans prise de tête, sans compétition mais avec application. Treize participants ont pris plaisir à lancer la boule, sans perdre la leur. Atteindre les 10 quilles placées à 19 m n’est pas forcément aisé et la boule n’obéit pas toujours au joueur ou à la joueuse, pour terminer parfois sa course dans l’une des deux gouttières.

Les commentaires encourageants et bienveillants allaient bon train lors de cette belle soirée pour un jeu que tous n’ont pas l’occasion de pratiquer très souvent.