Coubisou. Une journée avec l’école et l’APE

Dernièrement, l’école du Causse ouvrait ses portes. Un rendez-vous annuel pour découvrir les locaux et le dynamisme de l’équipe enseignante de cette école primaire située en milieu rural.

Parallèlement, l’association des parents d’élèves proposait une petite randonnée. Au départ de l’école, le groupe s’est dirigé vers Les Souliès pour rejoindre la route d’Estaing et emprunter le chemin dans les bois en direction de la Coussanne pour revenir vers le village du Causse. Cette agréable boucle a permis à tous les participants de partager un moment alliant détente et retrouvailles.

Ensuite, c’est à la salle des fêtes du Causse que tout le monde s’est rassemblé. Parents, enfants, enseignante, élus, personnels, bénévoles et futures familles ont partagé un repas en commun. Entrées, légumes et desserts avaient été confectionnés par les parents et les papas faisaient griller les saucisses. Tout le monde s’est régalé !

Ce fut l’occasion pour la directrice de l’école, Elodie Joulain, de rencontrer des familles pour la prochaine rentrée ; cinq élèves sont attendus en petite section.