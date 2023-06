Villefranche-de-Rouergue : un bon début de saison et des promesses pour l’été

La SPL Ouest Aveyron Tourisme a déjà enregistré des records de visites !

Cette année, les touristes sont au rendez-vous. La SPL Ouest Aveyron Tourisme a tenu son assemblée générale, ce mardi, pour faire un premier bilan de l’année et lancer l’été. "La saison a bien débuté dans l’ensemble", se réjouit Gwenaëlle Lehmann, la directrice générale d’Ouest Aveyron Tourisme. "Nous sommes sur les bases de fréquentation de 2022. Le nombre de nuitées est même en légère progression (257 000 entre janvier et avril), avec un bon mois d’avril (+10 %)".

La majorité des touristes viennent de la région, dans un périmètre de deux heures autour de Villefranche. La clientèle étrangère représente 17 % de ces nuitées.

"Des réservations encourageantes"

"Parmi nos cinquante prestataires, la moitié se dit satisfaite des vacances de Pâques et les deux-tiers déclarent que leur niveau d’activité du mois de mai est équivalent ou supérieur à 2022, notamment lors des week-ends de pont", ajoute Suzanne Déléris, présidente de la SPl et vice-présidente au tourisme de la communauté de communes Ouest Aveyron. "Plus de la moitié d’entre eux estime que le niveau de réservation pour cet été est encourageant, en particulier pour le mois d’août".

Un record de visites

La Chapelle des Pénitents-Noirs a même enregistré un nombre record de visites au mois de mai. "À Villeneuve, la galerie Jean-Marie Périer et la ville sont aussi sur une belle dynamique", renchérit Gwenaëlle Lehmann.

Pour cet été, le territoire sera aussi confronté au défi de la chaleur, comme partout en France. "On conseille aux touristes de visiter les villages et les bastides le matin. On a aussi la chance d’avoir des monuments à découvrir avec des murs épais qui forment des sources de fraîcheur. Comme l’année dernière, on va reconduire des visites et balades nocturnes qui ont eu un franc succès", détaille Suzanne Déléris.

"Les touristes vont aussi pouvoir profiter de la fraîcheur de l’Aveyron. On espère que le débit restera correct comme en 2022, avec plusieurs activités nautiques comme le canoë-kayak".

Pour cette saison estivale, l’office de tourisme a lancé des nouveautés, notamment une carte touristique pour découvrir le territoire, à récupérer dans les différents points d’informations. Les visites guidées de villes et monuments reprennent à partir du 3 juillet.

Le programme détaillé est à retrouver sur le site internet de l’office ainsi que dans nos éditions, au fil de l’été.