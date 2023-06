Laissac-Sévérac l'Église. Après le salon du livre, place au marché de livres et disques ce dimanche

Première des trois manifestations organisées par l’association "De La Plume Au Pinceau", le salon du livre du dimanche 18 juin a rassemblé 47 auteures et auteurs venus de 13 départements différents.

Le président de l’association, M. Gintrand, a procédé à l’ouverture officielle du salon en présence de trois conseillères municipales de Laissac. Il a chaleureusement remercié la mairie de Laissac pour son aide et son soutien, ainsi que les auteurs pour leur présence. Après l’allocution d’une des représentantes de la mairie, M. Gintrand, également président de l’ADER (Amicale des écrivains régionaux) devait remettre officiellement le premier et deuxième prix du concours de la nouvelle 2023 organisé nationalement par cette amicale. Cela n’a pu être malheureusement, aucun des deux lauréats n’ayant pu être présents. Leur prix leur sera donc envoyé. Il s’agit de la Lotoise Dany Vacandare pour "Le petit garçon très sage" et de Daniel Desmaison.

Le salon a connu une fréquentation moyenne, mais les auteurs présents étaient satisfaits et ont émis le souhait de revenir l’année prochaine.

Le déjeuner, pris au restaurant "La Bascule" où les participants ont été très bien reçus, fut un moment très agréable. Cette année, les organisateurs avaient associé les écoles primaires de Sévérac-l’Eglise et de Laissac à leur manifestation.

Les élèves ont travaillé plusieurs semaines sur le thème de la lecture et ont réalisé de magnifiques dessins qui, affichés, ont créé un mur d’image. L’association les remercie ainsi que leurs enseignantes pour leur intérêt et leur implication.

Après le "salon du livre", l’association "De la Plume au Pinceau" poursuit ses animations de l’été avec son "marché de livres, CD, DVD, disques vinyle d’occasion" dimanche 2 juillet, au foirail de Laissac-Sévérac l’Eglise, sous la halle aux ovins, de 10 heures à 18 heures. Particuliers et professionnels proposeront un grand choix de livres et disques à petits prix.

Vingt exposants seront présents, le choix sera vaste et pour tous les goûts.