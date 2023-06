Baraqueville. Le Lévezou Ségala handball en assemblée

Récemment, le LSH a clôturé sa saison par son assemblée générale et a renouvelé son bureau. La présidente, Dominique Lefebvre, ouvre les débats avec le bilan moral, suivi d’une présentation du bilan sportif, pour chaque équipe par les entraîneurs concernés, ainsi que du bilan financier qui se trouve à l’équilibre.

Saison très dense pour le club, avec pas moins de 13 équipes engagées tous les week-ends, des moins de neuf ans aux seniors, ainsi qu’une équipe loisirs, et des résultats sportifs, différents, mais tout aussi encourageants.

Belles prestations des équipes jeunes, malgré parfois des débuts poussifs, qui, avec un travail régulier et assidu aux entraînements finissent leurs championnats respectifs sur de belles victoires qui en appelleront sûrement d’autres. A noter le bon parcours des moins de 15 filles qui échouent aux portes des finales régionales. Pour les équipes seniors, objectif atteint pour l’équipe fanion masculine avec le maintien en excellence régional, après son accession la saison dernière, bien épaulée par l’équipe réserve, fournissant les remplaçants quand cela était nécessaire. Les seniors filles, quant à elles, dans une saison compliquée, sans entraîneur attitré, n’ont rien lâché dans ce championnat de pré national. Mais malgré leur courage et abnégation elles n’ont pu éviter la relégation.

A noter aussi la création d’une section BabyHand, qui permet à des tout-petits de pratiquer une activité d’éveil, chose que beaucoup de sports ne proposent pas, et cela avec des entraîneurs formés pour. La saison prochaine, le club va aussi proposer une activité HandFit, s’adressant à un public de 30 ans à 77 ans et plus, permettant de faire une activité physique autour du hand, alliant sport, bien-être et santé, sous l’égide d’entraîneurs là aussi formés.

Après toutes ces projections sur la saison prochaine, l’assemblée s’est terminée, par le renouvellement du bureau, avec le remplacement à la tête du club de sa présidente Dominique Lefebvre qui a souhaité prendre du recul au sein de la direction, après trois ans intenses, tout en restant bénévole. Deux co-présidents vont donc lui succéder, Sébastien Hygonnet et Alexandra Bayol vont prendre le relais, avec une équipe renforcée par l’arrivée de bénévoles supplémentaires, qui vont permettre au LSH de continuer à se développer et à briller sur les parquets d’Occitanie.