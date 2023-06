Onet-le-Château. Pour les comédiens qui répètent à "La Mouette", le temps n’existe pas

Cela ne s’invente pas… c’est dans le décor de leur pièce "Le temps n’existe pas" que les comédiens de la troupe "Théâtre Pour Demain & Après" ont fêté vendredi dernier, avec leurs invités, les 3 prix qu’ils ont raflés à Cahors, comme le relate Laurent Cornic " On a été tous très émus. Les troupes de théâtre amateur ne sont pas souvent honorées et en plus avoir les 3 prix est exceptionnel. C’est même la première fois qu’une même compagnie décroche les 3 prix…". En fait, ce festival de Cahors sera donc pour nos comédiens, un moment charnière : le prix de la ville de Cahors est une consécration, celui des jeunes est symbolique et prouve que leur pièce a aussi touché les jeunes, mais avec le prix Festhéa, c’est la porte ouverte sur d’autres possibles, car il qualifie la troupe comme étant dans les 16 meilleures troupes de France et elle représentera la région Midi-Pyrénées à Tours du 28 octobre au 4 novembre, pour la finale nationale et pourquoi pas pour être la meilleure troupe française… "On sait que la pièce est belle, on avait déjà vu les réactions des spectateurs à La Baleine, comme ailleurs, mais de là à avoir les 3 prix, on ne s’y attendait pas, même si on l’espérait… et notre nouveau challenge aura donc lieu à Tours. Il faut savoir que Tours est considéré comme ‘l’Avignon’ du théâtre amateur, alors quel que soit le résultat, cela devrait nous ouvrir de nouvelles et belles perspectives" analyse Didier Dulac. Pour mémoire, Elsa Carié, Stéphanie Germain-Caulet, Didier Dulac, Quentin Muller et Laurent Cornic jouent dans cette pièce, mise en scène par Christophe Ribeyre et Quentin Muller, sous la direction de Mélanie Vayssettes et la troupe se produira bientôt à Fabrègues et Agen et en fin d’année à la MJC de Rodez… Mais entretemps, il y aura Tours et sûrement une autre page à écrire…