Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Des rencontres intergénérationnelles pour de vrais moments de partage

Les mercredis 7 et 14 juin, les résidents de l’Ehpad Etienne-Rivié et les ados de Ludik du centre social du pays d’Olt (Cspo) se rencontraient pour finaliser le projet intergénérationnel "Puzzle Party".

Les deux premières sessions se déroulaient dans les locaux de l’Ehpad. Lors de la dernière session, leurs amis plus âgés sont venus leur rendre visite à Ludik, où les jeunes les ont accueillis avec plaisir et bienveillance. Merci à Marie, animatrice (et pilote exceptionnelle !) de l’Ehpad, pour la logistique de déplacement !

Au programme : des puzzles, des goûters, des regards, des sourires, de l’échange mais surtout beaucoup de discussions et de rigolades en écoutant les anecdotes de jeunesse de nos aînés.

Et c’est ainsi que naissent des petites complicités, des attentions, de l’affection et une promesse. La promesse de se retrouver pour partager, encore, de petits moments simples mais qui sont chers et si importants.

Les puzzles seront exposés au festival du jeu de Saint-Geniez- d’Olt en octobre à l’espace culturel.

Merci à Sophie Bayle, animatrice Ehpad pour l’initiative du projet et à Marie pour leur bonne humeur, leur générosité et leur professionnalisme.