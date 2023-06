Villefranche-de-Rouergue : avec ces travaux, la place Fontanges devra absorber la crue centennale

Face aux risques de débordement du ruisseau de Notre-Dame lors d’une prochaine forte crue, avec de fortes conséquences économiques, un projet d’aménagement est déployé au niveau de la place Fontanges.

C’est l’un des plus gros projets sur la commune, qui mêle refonte de la place Fontanges et sécurisation du cours d’eau contre les crues. Après plusieurs mois d’études, le syndicat de l’eau mixte du bassin-versant Aveyron Amont a présenté lors du conseil communautaire et municipal le projet "bassin-versant Notre Dame".

Le syndicat, qui a une compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), s’est penché sur cet objectif : absorber la prochaine crue centennale, qui ferait de gros dégâts en centre-ville de Villefranche.

Risques de débordements

Le point central de cette politique publique se situe au niveau de la place Fontanges. "À ce niveau, sous terre, on passe d’un cours d’eau à trois canaux, ce qui forme un nœud hydraulique, notamment au niveau du bras de la Boudoumie. C’est un cours d’eau qui n’est pas en bon état écologique et très anthropisé", expose le syndicat. "Cela pose de nombreux problèmes liés aux risques de débordements. La rivière n’est plus en capacité d’absorber tout le débit, en cas de fortes pluies. Dans ce cas, 60 à 70 % des écoulements iraient vers le centre-ville et 460 bâtis seraient touchés, avec des dommages à la clef".

De plus, de nombreux remblais ont été construits ces quarante dernières années en amont, ce qui empêche les sols de stocker au maximum l’eau. Face à cette problématique hydraulique, des études ont été entamées il y a plusieurs mois. "Des moyens d’action ont été identifiés", ajoute le syndicat. "L’une des solutions aurait été la renaturalisation du cours d’eau et sa remise à ciel ouvert. Mais ce n’est pas possible, car les canaux sont souterrains et passent en dessous de propriétés privées".

Désimperméabiliser la place

Plusieurs axes d’interventions ont été votés et une quarantaine d’actions identifiées. La première phase, prévue entre 2023 et 2026, consiste à désimperméabiliser la place Fontanges, en remplaçant le béton par une surface perméable, en particulier des espaces végétalisés. L’Étang de Colonges et le moulin de la Conques seront restaurés, et un franchissement du ruisseau Notre-Dame sera créé. "C’est une volonté politique de renaturer cette place et à terme, de mettre en place une voie verte de la Bastide à Toulonjac", ajoute la mairie.

Ce projet a été identifié comme prioritaire par la municipalité et cofinancé à hauteur de 80 %, pour un budget estimé à deux millions d’euros. Les travaux, "qui vont perturber la vie des Villefranchois", indique le syndicat, devraient commencer en septembre 2024 et durer 6 mois.

La deuxième phase de ce plan de lutte contre les inondations consiste à faire d’importants travaux sur le bras de la Boudoumie, notamment une retenue d’eau au niveau de la place Fontanges (1,5 m sur 2 m).

S’y ajoutent d’autres actions : suppression de remblais, préservations de zones humides, amélioration de l’ouvrage, etc. Une deuxième phase qui doit s’étaler de 2027 à 2032, pour près de 2 millions d’euros, et être cofinancé entre 50 et 80 % dans le cadre d’un programme Papi (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations).

Selon les estimations du bureau d’études, avec ces aménagements, les dégâts d’une crue centennale passeraient de 11 millions à 1,2 million d’euros. "Il faudrait compter trois ans avant une rentabilisation", conclut le syndicat.

Lors de la présentation du projet au dernier conseil municipal, l’opposition s’est questionnée sur la mise en place de retenues d’eau en amont de la rivière. "Il y a sûrement des solutions pour diminuer le débit avant la place Fontanges, là où le cours d’eau n’est plus naturel et les risques de débordements les plus forts ?", interroge Guy Brugier. "Il y a des contraintes foncières et environnementales, mais ce n’est pas une bonne solution au vu des études scientifiques faites", rétorque le syndicat de l’eau. "Il est urgent de travailler sur ce dossier", appuie Jean-Claude Carrié, premier adjoint à la mairie.

Diminuer le débit en amont ?

