Au bord des lacs et des rivières : voici les dates d'ouverture des plages en Aveyron cet été

Certaines plages ont déjà ouvert avec une baignade surveillée, les autres sont le plus d'en faire de même dans les prochains jours.

L'été est là, les plages de l'Aveyron s'apprêtent à ouvrir les baignades surveillées pour échapper à la chaleur. On fait le point sur les dates d'ouverture des principaux coins de paradis aveyronnais.

Quand et où est autorisée la baignade en rivière ? Viala-du-Tarn (plage du Mas de la Nauc) : ouvert du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 9h à 20h. Activités : aire de pique-nique et barbecue, terrain de volley, pétanque, location de canoës, kayaks et bateau électrique, bar/restaurant et animations estivales,départ d'une croisière en bateau sur le Tarn avec Le Héron des Raspes.

Saint-Rome-de-Tarn (Saint-Rome-Plage) : ouvert du 1er avril au 30 septembre, tous les jours de 9h à 19h. Activités : location nautique, restauration et hébergement sur place.

Livinhac-le-Haut (base de loisirs Les Rives du Lot) : ouvert les week-ends du 1er juin au 7 juillet de 14h à 19h, puis ouvert tous les jours du 8 juillet au 3 septembre entre 14h et 19h. Activités : location de vélos, pédalos, canoës et paddles.

Saint-Affrique (base naturelle de loisirs de La Gravière) : ouvert du 8 juillet au 31 août, tous les jours sauf le lundi de 15h à 18h30.

Camarès (base de loisirs) : ouvert du 7 juillet au 30 août, tous les jours sauf le jeudi de 14h à 19h. A noter que le plan d'eau de la Roque à Saint-Jean-du-Bruel est fermée à la baignade.

Salles-Curan

Les deux seules plages labellisées "Pavillon Bleu", les plages des Vernhes 1 et 2, se trouvent à Salles-Curan au bord du lac de Pareloup. La baignade surveillée sera ouverte du 8 juillet au 28 août 2023 (de 13h30 à 19 heures).

Le site dispose de deux restaurants, de tables de pique-nique, d'un terrain de beach-volley, d'une table de ping-pong et de jeux pour enfants. Des douches et des sanitaires sont installés sur les deux plages.

À cela s'ajoutent les activités de pédalos, de paddles, de canoës, de bateau, de bouée tractée, de balades en jet ski ou de flyboard.

Rappelons que le lac de Pareloup est le 5ème plus grand lac artificiel de France.

Arvieu

Au bord du lac de Pareloup, la plage d'Arvieu est surveillée tous les mois de juillet et août. Les animaux n'y sont pas acceptés en saison.

Des activités de canoës, de pédalos et de stand up paddle sont proposées, en plus des structures gonflables installées sur le lac. Sur la terre ferme, les enfants peuvent profiter d'une aire de jeux et tous les âges sont les bienvenus sur le terrain de volley de plage, d'une aire de pique-nique et d'un boulodrome.

Pont-de-Salars

La plage des Rousselleries, à Pont-de-Salars, ouvrira la baignade surveillée à partir de samedi 1er juillet 2023 jusqu'au 31 août, tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

Le site est équipé de tables de pique-nique, de douches et d'un espace de jeux pour enfants. À noter que les animaux ne sont pas admis sur la plage.

La base nautique pour à la location des pédalos, des canoës, du stand up paddles, en plus de l'aquapark installé sur le lac. Deux restaurants sont ouverts sur le site.

Villefranche-de-Panat

La baignade est surveillée en juillet et en août sur la plage municipale Le Mayrac, à Villefranche-de-Panat. Les chiens doivent être tenus en laisse. Le site dispose d'un city stade, de jeux pour les enfants et de tables de pique-nique. De plus, un sentier piétonnier permet de se balader autour du lac sur environ 10 kilomètres. Les vélos sont autorisés.

La plage de Granouillac est aussi ouverte à la baignade surveillée en juillet et août, à Villefranche-de-Panat. On peut y profiter d'un terrain de volley, de jeux pour enfants et de tables de pique-nique. En revanche les animaux ne sont pas autorisés sur le périmètre de la plage surveillée.

Le Vibal

Moins fréquentée et donc plus calme, la plage des Moulinoches ouvre sa baignade surveillée à partir du 8 juillet jusqu'au 27 août 2023. La plage sera surveillée en semaine de 14h à 19h, et les week-ends et jours fériés de 11h à 12h et de 14h à 19h.

Le site est équipé de tables de pique-nique, d'une aire de jeux et de sanitaires. Des ventes de boissons fraîches et de glaces s'installent régulièrement près de la plage durant les horaires de surveillance.

Sévérac-d'Aveyron

La baignade dans le lac de la Cisba ouvre du 14 juillet au 20 août 2023, tous les jours sauf le lundi de 13h à 19h. La pêche y est autorisée (sous réserve d'avoir un permis).

La plage aménagée dispose d'un restaurant, d'un terrain de volley, de tables de pique-nique et de sanitaires.

Baraqueville

Sur la base de loisirs nautiques du lac du Val-de-Lenne, à Baraqueville, la baignade surveillée est déjà ouverte depuis le 24 juin et le restera jusqu'au 27 août 2023 (tous les jours de 12h30 à 18h30).

Bon nombre d'activités au programme : optimist, planche à voile, Canoë, Kayak, VTT, Pêche, Tir à l'arc, Swin Golf, Kin Ball, Tchoukball, Ultimate, Thèque, course d'orientation, Stand up Paddle, molkky, sports collectifs...

Soulages-Bonneval

La baignade des Galens ouvre ce samedi 1er juillet à Soulages-Bonneval, jusqu'au 27 août, tous les jours sauf le mercredi de 14h à 19h, aussi bien pour le petit bain que le grand. La pêche est autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur.