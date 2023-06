Olemps. Êtes-vous prêt à partir en livre avec la médiathèque ?

Partir en livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes sur tout le territoire. La médiathèque d’Olemps sort les livres des rayonnages à cette occasion pour aller à la rencontre des jeunes publics afin de transmettre le plaisir de lire et redonner au livre sa valeur de divertissement. C’est avec leur chariot à livres que Nelly et Laurence investissent le parc de la salle 7-77 pour raconter des histoires et faire fleurir des sourires et des rires. Soyez nombreux à venir lors des 3 rendez-vous proposés : le mercredi 5 juillet de 16 h 30 à 17 h 30, le mercredi 12 juillet de 16 h 30 à 17 h 30 et le vendredi 21 juillet de 10 h 30 à 11 h 30.

Renseignements : 05 65 75 51 06