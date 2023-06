Justice : le ministre Eric Dupond-Moretti ne viendra finalement pas à Rodez, vendredi 30 juin

Le garde des Sceaux était attendu à Rodez, vendredi 30 juin 2023. Mais finalement, sa venue a été annulée.

Éric Dupond-Moretti était attendu au Piton, pour le dernier jour du mois de juin 2023. Mais finalement, la venue du ministre de la Justice a été annulée.

La préfecture l'a annoncé

C'est aux alentours de 8h30, ce jeudi matin, que la préfecture de l'Aveyron nous a indiqué que "toutes les séquences prévues le 30 juin dans le cadre de la venue d'Eric Dupond-Moretti étaient annulées". Le ministère de la Justice a informé la préfecture aveyronnaise tard dans la soirée, mercredi 28 juin 2023.

Que devait-il faire ?

Toujours selon nos informations, le garde des Sceaux avait prévu d'inaugurer, à Bourran, les nouveaux locaux du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), chargé d'assurer le contrôle et le suivi des personnes placées sous main de justice, que ce soit en milieu ouvert comme en milieu fermé.

Éric Dupond-Moretti devait également remettre la Légion d'honneur à l'avocat ruthénois Me François-Xavier Berger. L'ancien bâtonnier a reçu cette distinction en janvier dernier.

L'inconnue de cette venue portait enfin sur le déplacement, ou non, du ministre au palais de Justice de Rodez, alors qu'un accueil plus que mouvementé lui avait été réservé à Lyon. Les greffiers de France tapent du poing sur une réforme de leur grille tarifaire. Désormais, la question ne se pose plus.