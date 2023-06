Pont-de-Salars. Les collégiens de Jean-Amans se distinguent au Big Challenge 2023

Pas moins de 109 élèves du collège Jean-Amans de Pont-de-Salars ont participé à la 24e édition du Big Challenge. Ce concours permet aux élèves d’évaluer leur niveau sur des notions lexicales, grammaticales et culturelles en lien avec le programme d’anglais. Tous les jeunes participants de 6e et de 5e de l’établissement ont reçu les félicitations de l’équipe dirigeante.

En 6e, les élèves ont brillé à l’échelle départementale. On retiendra en particulier la performance de Rudy Poujade qui se place en première position du collège et du département, Louis Espeilhac (deuxième du collège et du département) et Louna Texier (troisième du collège et quatrième du département) se sont également distingués.

Sur le podium en 5e, on retrouve également Léa Domergue qui finit première pour la deuxième année consécutive. Aurore Cassagnes (deuxième du collège) et Manon Boissonnade (troisième du collège) peuvent également être citées au tableau d’honneur de ce concours.