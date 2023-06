Quilles de huit : soirée de coupe de l'Aveyron au programme ce vendredi

Les meilleurs quilleurs du département seront au rendez-vous vendredi soir dès 20 heures sur les installations des deux communes.

Cinq jours après la huitième et dernière manche du championnat départemental, qui a donné lieu aux sacres de la quadrette Bes (Sainte-Geneviève) chez les hommes, en plus du nouveau record de quilles abattues en une saison (5090), et de la doublette Calviac (Luc) chez les femmes, les quilleurs repartent au charbon dès ce vendredi soir, à l’occasion de la coupe de l’Aveyron.

Les différents compétiteurs sont répartis sur deux lieux : Olemps et Inières. Ce dernier accueillera la Ligue, quand le premier recevra, lui, à 20 heures, les Promotions A et B, puis deux heures plus tard, l’Excellence et l’Honneur.

Dimanche, les différents districts clôtureront leur saison de championnat par la finale de leur catégorie.