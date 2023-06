Salles-Curan. Succès de la journée multisport "60 +"

Dernièrement se déroulait la Journée multisport "60 +". Initialement programmé sur Agen-d’Aveyron, ce sympathique évènement visant à rassembler le maximum de "Seniors" motivés du Lévezou a été transféré sous le quillodrome de Trémouilles pour cause de météo capricieuse.

Sur les dix-neuf communes que compte le Lévezou, treize ont été dignement et âprement représentées. Soixante et onze retraités actifs (ou non !) ont participé à la fête et ont pu, sous forme de roulement de 40 minutes, s’adonner de façon initiatique et ludique à la Marche Nordique, au Disc Golf, au Tir à l’Arc, au Mini Tennis et à la Trottinette électrique "Harley". Ces différentes disciplines ont su ravir (et faire sourire) l’ensemble des participants qui, avec les organisateurs et les animateurs ont partagé une journée très agréable dont "convivialité" fut le maître-mot !

Rendez-vous pour la 4e édition de la JML60 + : fin mai 2024, sûrement sur Arvieu.