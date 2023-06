Ces artisans ouvrent les portes de leur atelier à Conques : on vous dit quand en profiter

L’office de tourisme Conques-Marcillac lance ce dimanche 2 juillet les Rendez-vous des artisans d’art.

Labellisé Ville et Métiers d’art l’été dernier, Conques ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Cet été, l’office de tourisme Conques-Marcillac voit même encore plus loin, en poussant hors les murs de l’abbatiale. "L’objectif est de promouvoir l’artisanat d’art qui est un atout économique en sortant des sentiers battus. Le label fait sens avec la route Soulages", explique Régine Combal, directrice de l’office de tourisme Conques-Marcillac.

Pour ce faire, sept artisans d’art comme autant de jours de la semaine donnent rendez-vous tout l’été pour ouvrir leurs portes de leur atelier. Amélie Péret, créatrice verrier, lance les réjouissances ce dimanche 2 juillet à partir de 14 h, rue du Château, à Conques. Se succéderont Christel Laché, pour la tapisserie contemporaine le lundi à Conques, Christiane Lapeyre pour la gravure à l’eau-forte le mardi à Conques, Anne Laure Bérodier, potière à Valady le mercredi, Nicolas Julvé, coutelier pour le jeudi à Marcillac, Valérie Duclos, enlumineur médiéval le vendredi à Conques, et Magali Vermeersch, artiste plasticienne fera découvrir ses créations en papier chaque samedi à Conques. "Les soirées métiers d’art l’été dernier ont bien fonctionné et ont montré le gros potentiel. Cela donne une image positive et dynamique à la fois sur le plan culturel, économique et touristique, en donnant un caractère humain par le biais des savoir-faire", précise Régine Combal.

De nombreux atouts qui ont séduit les artisans d’art du territoire. " Le volet transmission est aussi important pour le partage, toucher le grand public, y compris des habitants du village qui n’osent pas ouvrir la porte ", confie Anne-Laure Bérodier, potière qui a reçu d’ailleurs dernièrement deux jeunes du lycée François-d’Estaing de Rodez en stage. L’engouement fut tel que le comité de pilotage a su rapidement se fédérer avec un projet de collectif à la clef. "Cela permet de se faire connaître", ajoute Anne-Laure Bérodier, et accessoirement, donner envie aux touristes et curieux, de revenir, voire s’installer. Ce qui fut personnellement son cas. "Ce territoire est magnifique et les gens ont le sens de l’accueil", dit celle qui est originaire de Bourgogne et vit depuis 13 ans en Aveyron, les sept dernières années à Valady.

Le projet de mettre en avant les artisans d’art a donc permis l’obtention du label "Ville et Métiers d’art" à Conques pour viser désormais l’obtention du label à l’échelle communautaire. Ces rendez-vous pendant l’été en sont la porte d’entrée. Dans son atelier "Al-Terre", Anne-Laure Bérodier abrite même des créations d’autres artisans d’art, tous du coin et animés du même esprit de partage avec l’objectif commun de réaliser un four à bois. Cet esprit de partage préside à l’éclosion de ces rendez-vous estivaux. Anne-Laure Bérodier qui propose de la poterie utilitaire, faisant rimer simplicité avec beauté, au gré des rencontres et des techniques, témoigne de cette nécessaire utilité.

À découvrir, pour commencer ce dimanche, à 14 h, l’atelier d’Amélie Péret pour observer la fusion des matières, l’alchimie du verre.

Réservations obligatoires au 06 16 85 89 39.