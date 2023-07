La francophonie pongiste fait son nid à Espalion

Son installation a été officialisée ce mardi en mairie.

Un événement à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de notre ville et j’ose l’espérer dans l’histoire de la francophonie pongiste ". Le maire Éric Picard ne cachait pas sa satisfaction ce mardi lors de l’inauguration du pôle administratif et sportif de la Francophonie Pongiste Internationale. Cette cérémonie était marquée par la présence d’Arthur Corman, collaborateur du président du Conseil départemental de l’Aveyron en charge des centres de préparation aux JO, de Jean-Michel Lalle président du PETR, d’Évelyne Douls présidente du comité départemental olympique et sportif, de Gilles Erb président de la FFTT et membre du Comité National Olympique et Sportif ainsi que de tous les plus hauts responsables de la Francophonie Pongiste Internationale. Les fédérations de Côte d’Ivoire, Roumanie, Burkina Fasso, Cameroun, Djibouti, Guinée, Bénin, Mayotte, Andorre, Gabon, Togo étaient représentées. Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture représentait l’État.

L’occasion pour le maire d’un retour en arrière sur les nombreuses démarches initiées par la ville pour devenir Centre de préparation aux Jeux Olympiques, sa labellisation fin 2020 et au fil du temps les liens qui se sont noués à travers les rencontres, les partages avec la FFTT et la Ligue d’Occitanie mais aussi plus particulièrement avec Kanaté Ali président de la Francophonie Pongiste Internationale et vice-président de la Fédération Ivoirienne. Aujourd’hui et depuis plus d’un an, le centre de préparation aux jeux fonctionne et accueille des pongistes du monde entier qui, grâce à la signature de conventions entre leurs fédérations et la ville d’Espalion, viennent s’entraîner en Nord-Aveyron pour tenter de se qualifier pour les JO de Paris 2024. Ce mardi une nouvelle convention a été signée avec la fédération du Cameroun.

Sport et coopération décentralisée

Depuis sa labellisation, Espalion a accueilli plusieurs manifestations sportives d’envergure mais aussi des échanges fructueux entre différents pays mais aussi de décliner au travers des appels à projets lancés par l’État de véritables actions de développement et de partage avec les pays candidats. Un premier appel à projet avec la Côte d’Ivoire et le Sénégal permettant une fabrication locale de tables de tennis de table et la formation d’un encadrement a vu le jour. Il va être décliné prochainement au Togo, les Comores, Djibouti et en République du Congo.

À la suite d’un appel à projet lancé par Adour Garonne un réseau d’eau potable pour 2000 foyers va naître au Sénégal.

Le siège de la francophonie

Depuis cette semaine, la francophonie pongiste dispose d’un bureau boulevard de Guizard à Espalion. Ce pôle administratif et sportif va permettre de regrouper à Espalion toutes les associations francophones sportives mais aussi, à terme, culturelles. C’est en tout cas le vœu d’Éric Picard. Une initiative dont se sont félicités les divers intervenants qui ont rappelé la nécessité de se rassembler tout en rappelant toute la place de la francophonie et ses valeurs de solidarité. Même si le côté économique ne doit pas être oublié. De son côté, après avoir félicité la commune pour ses nombreuses initiatives pour le sport, Isabelle Knowles a souligné la volonté de l’État de faire des JO un évènement populaire.