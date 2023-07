Montrozier. La passion du bois chevillée au corps

Le parcours professionnel de Jean-François Nespoulous fut long mais révélateur pour ce passionné de bois brut. Tout jeune, il aime côtoyer cette matière. Pourtant c’est un autre parcours qu’il prend en devenant responsable de foyer éducatif. À la suite d’un accident et d’une véritable prise de conscience, il se tourne vers sa passion et décide d’en faire son métier. Après un CAP de menuisier, et un passage chez les compagnons du devoir de Rodez, il continue son parcours d’apprentissage et suit une formation complète chez Lacombe fabricant, ébéniste à Lioujas.

Il travaille minutieusement avec passion et apprend très vite, tout ce qu’il doit savoir. Au bout de quelques mois, il se sent prêt et se lance dans la création de sa propre entreprise. Et c’est dans son garage à Gages qu’il ouvre son premier établi. Les demandes ne se font pas attendre pour cet artisan si perfectionniste à l’écoute du client. Il dessine, il sculpte, il taille directement dans le massif du bois. Des meubles aux formes épurées : un coffre sino-japonais en châtaignier, un garde-corps. Créations originales, pièces uniques. De Toulouse à Paris les commandes arrivent, qui l’oblige à s’agrandir et c’est à Bertholène qu’il s’installe dans un atelier tout neuf digne des plus grands. Sa devise professionnelle en deux mots : passion et exigence

