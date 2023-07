Espalion. Les vice-champions d’Occitanie reçus en mairie

Les 18 ans du HBCE, vice-champions de Division 1 de la région Occitanie, ont été reçus à la mairie.

La municipalité a tenu à honorer cette formation pour son remarquable parcours, et les jeunes, accompagnés de leur encadrement et de leurs familles ont reçu les félicitations des élus, notamment d’Abderrahim Bouchentouf, adjoint aux Sports, et de Pierre Plagnard premier adjoint.

Ce dernier a rappelé qu’ils ont remporté 21 matches de championnat sur 23, terminé premiers de la phase de poule, puis 2e de la poule haute avec 4 victoires en 5 matches. En demi-finale, ils se sont imposés à Montpellier : 28-28 puis 41-40 après une interminable séance de tirs au but. En finale, ils se sont inclinés par la plus petite marge 29-28 contre Clermont-Salagou.

"Cette équipe qui affiche de solides qualités sportives et humaines ouvre de belles perspectives pour l’avenir du HBCE". L’équipe d’encadrement avec Jean-François Méric et Leszek Kudlak précise que l’aventure a commencé dès juin 2022.

"Cela n’a pas été toujours facile, mais le groupe a réalisé quelque chose de grand et vous pouvez être fiers de vous".

Quant à Jean-Paul Marcillac coprésident, il exprime toute la fierté du club pour "ces garçons qui ont mouillé le maillot et nous ont fait rêver".

Des félicitations méritées pour les joueurs et leurs coachs qui ont reçu un cadeau pour leur performance, avant de lever tous ensemble le verre de l’amitié.

