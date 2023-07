Onet-le-Château. Escrime : le podium mérité d’Alix Triniol clôture la saison du Ceoc

En progrès constants tout au long de la saison, la jeune Alix a ponctué sa saison par un très beau résultat à Castelnau-le-Lez. Pour la toute dernière épreuve de la saison, les jeunes se sont déplacés dans l’Hérault, pour une nouvelle épreuve dite "Coupe de France", concernant la catégorie M13, des régions du Grand Sud. Alix a réalisé la journée quasi parfaite avec, en matinée un sans-faute en poules, où elle a montré une belle assurance au fil des assauts.

La suite de la journée sera du même niveau pour le tableau final, où les victoires vont s’enchaîner, jusqu’à arriver en demi-finale. Son parcours s’arrêtera là malheureusement, face à une adversaire qui va réussir à la contrer pour finalement s’imposer.

Au final, une très belle 3e place pour Alix et avec ce podium, de beaux espoirs pour la saison prochaine.

Chez les garçons, petite déception pour Vito Porneczy-Marque qui se déplaçait avec des ambitions légitimes, au regard de sa très belle saison.

Auteur d’une belle matinée, Vito va connaître un accroc dans son parcours au stade des quarts de finale et devra se contenter d’une 5e place, en deçà de ses espoirs. Mais la saison de Vito reste remarquable en tous points, et porte elle aussi, des promesses pour le futur. À noter dans cette même catégorie garçon, la 23e place de Louan, place tout à fait méritante, quand on sait que ce jeune garçon vient tout juste de débuter l’escrime. Rendez- vous désormais au mois de septembre pour la reprise, avec beaucoup d’espoirs dans toutes les catégories.