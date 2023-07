Bozouls. Un beau trophée pour Saint-François

Les élèves de l’école Saint-François de Bozouls se sont rendus au gymnase intercommunal afin de recevoir la dotation du premier prix départemental mais aussi académique pour leur production artistique dans le cadre du programme Foot à l’école.

Ce programme qui a pour but le développement du foot à l’école primaire, comporte deux axes : un axe sportif avec la réalisation d’un cycle de foot auquel les élèves du CE1 au CM2 ont participé ; un axe culturel avec la réalisation d’une production artistique ayant pour thème "Quand football, jeux olympiques et paralympiques se rencontrent". Cette remise effectuée par les représentants du District Foot Aveyron dont son président Pierre Bourdet et des conseillers techniques, Vincent Roux, président du club de l’AOB Foot de Bozouls et Jean-Luc Calmelly, maire de la cité, a mis en avant l’implication de tous les acteurs de ce programme en associant les jeunes et leurs enseignantes, les associations locales et le district.

C’est autour du sport, du foot et surtout des valeurs fédérales et olympiques telles que le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité que tous se sont retrouvés.