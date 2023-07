Comps-la-Grand-Ville. Une belle fin d’activités pour Toutaki

à l’extérieur ou à l’intérieur de la salle des fêtes de Saint-Hilaire, par une température idéale, le climat ambiant ne pouvait être que cordial, bon enfant et festif.

Une centaine de personnes avaient répondu à l’invitation.

Plusieurs intervenants des différents ateliers, étaient également présents, ils ont pu présenter leur atelier : Anthon, pour la musique qui a proposé à ses jeunes élèves de jouer avec plusieurs instruments, accompagnés par des voix de jeunes filles ; Marylise qui a animé la chorale tout au long de l’année a fait une sympathique démonstration avec ses choristes ; Maximilien qui a encadré les deux ateliers de gym et enfin Robert, le spécialiste de la danse folk tout au long de l’année, a pris son violon et invité les participants à danser ; un partage et un échange en quelque sorte entre ces divers ateliers.

Les activités reprennent en septembre

L’association et les adhérents les remercient de se déplacer jusqu’à Comps et Saint-Hilaire pour ces animations, de partager leurs talents et pour leur présence à cette soirée de clôture. Un apéritif dînatoire a régalé les participants. Bien entendu, les activités seront reconduites à la rentrée de septembre. La nouvelle affiche d’activités sera disponible dès le 1er septembre, lors de la soirée de cinéma de plein air à Comps.

Bonnes vacances à tous !