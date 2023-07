Estaing. Des actions en nombre à la médiathèque

L’assemblée générale de la médiathèque s’est tenue après le conseil d’administration qui avait élu son nouveau bureau et procédé au dépouillement du prix de la médiathèque.

La présidente Francine Constans a dévoilé ce prix qui va à La carte postale, roman d’Anne Berest. Elle a également évoqué un autre prix, celui des Incorruptibles, voté par les enfants de l’école, qui avaient élu "Ma timidité", l’album de Séverine Vidal, illustré par Marie Leghima, le 22 mai devant "Le grand voyage de Quenotte" de Jessica Meserve. Mais c’est ce dernier qui a emporté les suffrages au niveau national.

Quant au nouveau bureau, il est composé de Francine Constans et Virginie Tavernier, co-présidentes, Anne-Marie Pradalier, trésorière, et Jacqueline Puech, trésorière-adjointe, Nicole Pradalier, secrétaire, et Isabelle Ridacker, trésorière-adjointe.

Pour avoir une vision numérique voici quelques chiffres : 110 personnes adhérentes, dont 31 enfants ; cotisation annuelle à 8 € à partir de 18 ans ; 1 756 prêts dont 342 par l’école ; 3 295 documents en fonds propre au 31 décembre 2022, 1 396 heures de bénévolat et 6 700 € en caisse, totalisés depuis la création de la médiathèque. Les animations de 2022, début 2023 ont été passées en revue. Quant aux animations à venir, il y aura celle que propose Christine Andréan les 1er et 2 juillet pour la fête de la Saint-Fleuret, un film en plein air le 13 juillet, la rencontre avec l’auteur Marc Tardieu le 15 juillet, des contes devant la médiathèque avec les Fileuses d’histoire le 19 juillet, et un concert avec le groupe Europtik le 3 août. La prochaine exposition commence avec Marie-Agnès Cros le 1er juillet et se poursuivra dès le 31 août avec d’autres artistes dont la programmation est complète jusqu’en 2024.

Il est enfin question de la mise en réseau des bibliothèques autour de l’installation d’un nouveau logiciel Orphée et de la gratuité. Des réunions sont prévues pour mettre en place une charte commune à toutes les bibliothèques sur la communauté de communes.

Madame la maire a clos la réunion par un discours qui félicitait les bénévoles pour leur travail et les encourageait à poursuivre leurs activités dans l’optique suivie y compris la collaboration avec les bibliothèques du réseau. Elle les remerciait pour la participation qu’elles offraient à l’école et tenait à affirmer son propre soutien à l’œuvre d’épanouissement que permet la médiathèque.