Campuac. La section jeux des aînés au "Bistrot"

Avant la trêve de l’été, les aînés joueurs de cartes et jeux divers avaient décidé de se retrouver autour d’une table. C’est au "Bistrot" qu’une trentaine de convives ont partagé une succulente paella préparée par Arnaud. Vu la météo clémente, ils ont même pu la déguster en terrasse. L’après-midi se terminait par quelques parties de cartes dans la bonne humeur et en toute convivialité. Les personnes qui ont envie de partager un après-midi de jeux (belote, scrabble, rami, rummikub etc.) peuvent rejoindre le groupe tous les jeudis après midi à partir du mois de septembre.