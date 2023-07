L'Aveyron bat au rythme de la randonnée, "un phénomène redevenu à la mode"

Avec ses paysages accueillant de nombreux sentiers, qu'ils soient des itinéraires de Grande randonnée © ou des chemins plus confidentiels, l'Aveyron est un terrain idéal de jeu idéal pour les aficionados de ce sport qui ne cesse de séduire.

Le constat est implacable. Il suffit de se rendre à Estaing, Conques, ou encore Aubrac - pour ne citer que ces trois sites - pour s'en rendre compte, cette année encore, la randonnée séduit et les marcheurs affluent sur les sentiers aveyronnais. Si bien qu'aujourd'hui, le département s'est taillé une petite réputation dans le monde de la marche. Pour cause, avec 1 250 km de chemins de Grande randonnée© (GR) et 5 300 km de Promenades et randonnées (PR), un cadre idyllique est offert à ceux qui auront bien lacé leurs chaussures et rempli astucieusement leur sac à dos.

"Nous avons une offre très riche, nous pouvons en être pleinement satisfaits, se réjouit Geneviève Fuertes, présidente du comité départemental de randonnée. Nous avons une diversité de paysages remarquable qui plaît à de nombreuses personnes." On ne peut affirmer le contraire. Les quatre coins du territoire accueillant des sentiers comportant à chaque fois une identité différente. Au nord par exemple, sur le plateau, Séverine Dijols-Valenq, présidente de Tourisme en Aubrac, l'office de la communauté de communes Aubrac, Caladez et Viadène l'a remarqué. "Aujourd'hui les touristes viennent ici presque autant pour la randonnée que pour venir acheter un couteau de Laguiole ou goûter l'aligot."

"Un randonneur dépense 50 € par jour"

Par exemple, chaque année, les compteurs placés sur certains points du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle recensent le passage de 25 000 à 30 000 marcheurs à Aubrac. Une situation qui se répercute économiquement parlant. "On estime qu'un randonneur en itinérance dépense 50 € par jour", livre Lionel Vidal, salarié de l'antenne aveyronnaise de la fédération de randonnée.

Ceci, tout en sachant que cette activité est en plein essor. "La randonnée est redevenue à la mode, estime Séverine Dijols-Valenq. On constate un véritable rajeunissement des pratiquants, avec des couples âgés de moins de 30 ans ou des jeunes familles qui n'hésitent plus à franchir le cap." Une vision que complète Lionel Vidal. "Nous n'avons jamais autant vendu de topoguides que depuis le confinement. Un vrai phénomène de retour à la nature et d'attrait pour des territoires moins fréquentés se manifeste."

Une situation qui se répercute au sud, car en plus du fait que le GR© 71 C et D tour du Larzac ait été sacré deuxième GR© préféré des Français en septembre dernier, un nouvel itinéraire a récemment été inauguré. Suivant le fil du Tarn, de sa source au Mont Lozère jusqu'à sa confluence avec la Garonne, le GR 736© témoigne de la dynamique de cette activité en Aveyron. "Ça a été un travail de longue haleine, mais nous sommes très fiers du résultat. Nous avons aujourd'hui 180 hébergements qui jouxtent cet itinéraire et les premiers retours sont très positifs", loue Geneviève Fuertes. De quoi être optimiste pour la suite, alors que ce début de saison touristique a été réussi selon les professionnels. En Aveyron, la randonnée poursuit son chemin.