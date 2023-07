Onet-le-Château. Le p’tit déj a de nouveau explosé le compteur

Malgré une météo compliquée, la saison des festivités castonétoises s’est très bien terminée.

Pour François Fébrunet, le bilan est très positif, malgré la pluie du samedi, qui a compliqué l’organisation des bénévoles du comité des fêtes. "Nous avons redoublé d’efforts pour protéger le site et pouvoir malgré tout, accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles, mais cela n’a pas été très probant. On n’a servi qu’une centaine de repas, alors qu’on espérait le double et l’affluence n’était pas au rendez-vous pour la soirée, malgré un orchestre et un DJ au top, ce que nous ont confirmé les participants, ravis de cette soirée sympa, malgré le temps…".

Il en a été de même pour la course cyclosport Ufolep, organisée par l’APC, qui se déroulait dans l’après-midi : la pluie a accueilli les cyclistes lors des inscriptions, mais grâce à quelques éclaircies, elle a pu avoir lieu, sans trop prendre l’eau…

Mais le dimanche matin, les voyants étaient quasiment au vert et les sourires revenus sur les visages de la quarantaine de bénévoles qui œuvraient en cuisine et au service et… tout a été consommé : 190 tripous, 140 assiettes d’escargots, 200 de cuisses de grenouilles et 70 petit déj’sucrés. Le record de l’an passé égalé, preuve s’il en est, de la notoriété de ce rendez-vous devenu incontournable, dans ce tout petit village castonétois, une réputation qui va au-delà des frontières et qui fait fi de tous les impondérables y compris ceux liés à la météo !

Oui vraiment, encore une fois une très belle fête, bravo au comité des fêtes de Capelle et à tous les bénévoles qui le suive.