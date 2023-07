Onet-le-Château. Le club photo propose une exposition de clichés autour du "paysage"

Jeudi dernier, avait lieu le vernissage de la dernière exposition d’une saison placée sous le signe du "paysage", à la galerie des Capucines de la MJC.

Cette exposition regroupe une centaine de sublimes clichés des 36 (sur les 38) photographes du club photo d’Onet-le-Château qu’André Méravilles accompagne depuis de nombreuses années. "La photographie, c’est travailler avec la lumière, travailler son regard, laisser le temps passé à la recherche du bon moment pour déclencher. Balades, sorties, thèmes imposés, l’atelier importe peu, le but c’est d’aiguiser son attention, de veiller au détail, de capter la lumière et ses rayons.

Paysages natures ou urbains, visages, animaux, tout ce qui vous est présenté ce soir vous offre une multitude de fenêtres pour s’échapper et rêver", dira le président de la MJC, Pierre Pons, avant de laisser la parole à André Méravilles " On essaie de faire des photos de bonne qualité, mais réalistes. La photo, c’est un devoir de vérité empreint d’émotion, d’un endroit banal qu’on ne remarquerait même pas, on en fait une belle photo…

C’est le cas de toutes celles que vous pourrez découvrir dans ce magnifique écrin qu’est la galerie des Capucines. En couleur ou en noir et blanc, elles ont toutes une histoire et quelque chose à vous dire…".

L’exposition est à découvrir (vous pouvez même acheter votre coup de cœur !) jusqu’au 21 juillet et poursuivra sa route sur Espalion, Bozouls et Rodez avant de terminer son périple à Photo-Aubrac.