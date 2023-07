Golinhac. Le Foyer rural est solidaire !

La solidarité n’est pas un mot creux à Golinhac. Cette année, le Foyer rural a décidé de choisir des bénéficiaires proches du terrain local et des préoccupations liées à l’actualité : la Croix-Rouge pour les sinistrés du séisme en Turquie, et Jamais sans toit pour l’accueil de familles exilées.

La soirée caritative s’est déroulée le samedi 29 avril et recevait quatre groupes musicaux bénévoles : le Folkentrad, AZ Musique, Cigale et bien sûr "Les Mal Barrés", groupe local toujours présent, très actif, et de belle qualité. Se succédant sans interruption durant toute la soirée, ces 4 groupes ont égayé la soirée et permis aux amateurs de frétiller sur la piste de danse.

Jamais sans toit était représenté et proposait à la vente, comme à son habitude, des pâtisseries salées et sucrées et surtout des préparations de la tradition d’Azerbaïdjan, le pays d’origine de la famille actuellement accueillie à Entraygues en attendant d’obtenir son titre de séjour : en particulier les perashki, pâte à pain farcie de purée de pommes de terre et frite dans l’huile.

Beaucoup de monde, de nombreuses rencontres, des conversations intéressantes, l’ambiance d’une véritable fête villageoise...

Au-delà de son succès auprès de la population et des amis, le résultat financier est tout à fait satisfaisant puisque le Foyer rural a pu offrir deux chèques de 500 € le samedi 24 juin. Ces sommes seront immédiatement utilisées : par la Croix-Rouge et par Jamais sans toit.

Merci au Foyer rural, aux musiciens bénévoles, et à tous les participants qui ont fait vivre cette belle soirée dans un esprit de solidarité.