Les Aînés de Lédergues à la fête de l’amitié

La fête de l’amitié s’est déroulée sur le Causse de Larzac (grand causse parmi les quatre, le plus vaste et le plus méridional).

Vingt adhérents de Générations mouvement prenaient le bus pour se rendre au Domaine de gaillac pour la journée. 280 adhérents des différents secteurs du département se sont retrouvés comme chaque année, dans une ambiance d’échanges et de convivialité. Le matin, de nombreuses activités étaient proposées : randonnée, jeux de cartes, visite du très beau musée des traditions aveyronnaises où l’on peut découvrir le quotidien des années 1900. Après le repas très apprécié au cours duquel Mme Rey a été l’heureuse gagnante du tirage de la tombola, d’un voyage en Occitanie de trois jours, un spectacle de flamenco, de bagues et danses de chevaux, les a régalés.