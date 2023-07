Espalion. L’intercommunalité au soutien du milieu associatif

Si le milieu associatif reste généralement l’apanage de la commune d’Espalion, celui ayant un intérêt plus large a reçu le soutien financier de la communauté de communes Causse Lot et Truyère.

Jeudi dernier, les représentants de la trentaine d’associations qui reçoivent le soutien de la communauté de communes Causse Lot et Truyère étaient conviés à la salle de la gare pour y signer la convention mais surtout pour un moment d’échange convivial avec les élus et les associations entre elles. Des associations sportives, culturelles ou économiques entrant dans le domaine des compétences de la collectivité car " on travaille mieux ensemble si on se connaît mieux".

Un soutien à travers les structures communautaires

En présence des vice-présidents Éric Picard (pour l’économie), Pierre Plagnard (pour les sports) et Sylvie Lacan-Taquet (pour la culture), le président Nicolas Bessière a rappelé avoir souhaité cette soirée car "elle est un moyen d’apporter un coup de projecteur mérité à ces associations". Une occasion aussi de remercier tous ces bénévoles qui s’investissent pour développer l’attractivité et le bien-vivre sur le territoire. "Imaginez ce que serait un gymnase sans sport ou un été sans festivités" ?

Chaque responsable de commission s’attache à chercher un équilibre global et non au cas par cas. Un équilibre autour des thématiques qui incombent aux compétences communautaires mais aussi autour d’un équilibre géographique afin que le territoire composé de 21 communes et leurs habitants puissent bénéficier de ces actions.

Il faut aussi se souvenir que dans la compétence économie, il incombe à la collectivité neuf parcs d’attractivité comptant 200 entreprises et près de 2 000 emplois avec des aides, un accompagnement à l’installation ou au développement (la rénovation de la zone de la Bouysse vient de débuter tout comme l’extension des zones de Bozouls et Lioujas).

Au volet de la culture, la communauté de communes propose chaque année une belle programmation culturelle, un soutien au réseau de médiathèques, au patrimoine… Après Golinhac, Bessuéjouls va voir sortir de terre des œuvres d’art-refuge sur le GR 65. Côté sport, la communauté de communes soutient les grands événements sportifs, porte la création d’un espace trail "Trail d’Aqui" sur toutes les communes et aussi des infrastructures (gymnases d’Espalion, Bozouls, Entraygues).

Ce rendez-vous convivial s’est terminé par un moment d’échange verre à la main.