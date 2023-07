Trémouilles. Quand la piscine permet l’apprentissage de la natation

Scolarisés en primaire les enfants se rendent chaque semaine à la piscine, soit à Aquavallon soit à Géraldini pour huit séances avec pour objectif "l’aisance aquatique". Encadrés par leur enseignante, la maître-nageuse et une maman, toutes bienveillantes envers ces petits qui une fois en maillot se séparent en deux groupes. Ceux qui savent nager et plonger et ceux qui ont moins de facilité. Donc, tour à tour, les plus aptes entrent dans l’eau en chute arrière, se déplacent sur le ventre, réalisent un surplace en position horizontale dorsale pendant quelques secondes… Tandis que les autres essaient à l’aide d’une frite de prendre confiance et de faire des longueurs. En attendant, après ces apprentissages primordiaux et que les écoliers semblent heureux d’assimiler permet aussi de découvrir les joies de l’eau qui ne manqueront durant les prochaines vacances estivales.