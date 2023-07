Lassouts. Des champions de quilles de huit en or

Dimanche 2 juillet, le club de Palmas a accueilli les finales district sénior sur le terrain de Bertholène. 5 équipes de Lassouts étaient présentes sur les 3 niveaux de la compétition. Un public lassoutois nombreux est venu encourager nos représentants. En troisième série l’équipe Mas se classe 9e, l’équipe Conte 3e après la 7e manche, et certainement émue de sa première finale, termine au pied du podium. En deuxième série, la quadrette Moisset à 1 quille du podium avant la dernière partie termine finalement 5e. La seconde équipe en course menée par son capitaine Thomas et composée d’Alexandre, Simon et Louis a su gérer le stress et termine sur la plus haute marche du podium, ils joueront tous la coupe d’Aveyron vendredi soir à Flavin. En première série, l’équipe Fournier termine 8e. Les vainqueurs ont ramené le trophée à Lassouts abord d’un convoi tracteur et ont fêté dignement leur place de champion !

Le week-end prochain, le club accueillera les finales départementales jeunes et féminines sur 2 jours : samedi 8 après-midi et dimanche 9 sur la journée.

Le samedi, la doublette Théo Fournier et Lucas Lemouzy devrait ramener une médaille, ; le dimanche en fin de matinée, c’est la doublette Perrine Pégorier et Clémence Bernié qui aura besoin de supporters pour conserver la première place.

Vous pourrez voir jouer les Lassoutois (es) le samedi à 14 h 45 cadets ; 16 h 15, ados ; 17 h 30 et 18 h, juniors ; le dimanche à 9 h 30 série 5 ; 10 h 45 série 2 et 17 h, promotion. À cette occasion le club met en place une restauration saucisse-frites et glace sur les 2 jours sans réservation. Les supporters sont attendus nombreux.