Villecomtal. Une belle fête de fin d’année scolaire

Le 30 juin, en fin de journée, près de 250 personnes, de tous âges, se sont retrouvées à la salle des Associations. Les enfants, des plus petits aux plus grands, ont évolué sur la scène en interprétant chants et danses avec application et bonheur. Ils ont donné le meilleur. À la fin, de nombreux élèves se sont retrouvés sur scène et ont dansé malgré l’étroitesse de l’espace. Le plaisir de tous est manifeste. Ce plaisir explose avec la remise de cadeaux à Sandrine, Véronique, Géraldine, Amandine.

Le spectacle se termine sous les applaudissements et la grande majorité des participants se retrouve en extérieur pour partager apéritif et boissons rafraîchissantes. Tout se prépare pour le repas que dégusteront 220 participants. La soirée s’est terminée avec bonheur au stade avec la contemplation d’un grand et beau feu de la Saint-Jean tant attendu.

Encore bravo et merci à tous pour cette soirée en tous points réussie.