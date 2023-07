À Luc-la-Primaube, près de 3 000 euros d’aides aux voyages scolaires

Le soutien au domaine scolaire constitue l’un des axes forts de la politique municipale.

La prise en charge des navettes pour les déplacements sur temps scolaire au sein de Rodez agglomération (piscine, plus 2 navettes par classe et par an en primaire et 1 navette par classe et par an en maternelle) vient compléter les moyens financiers alloués aux écoles publiques et privées de la commune.

Renforcer l'action éducative

La commune souhaite renforcer l’action éducative en faveur des élèves en favorisant les voyages scolaires. Les écoles peuvent également bénéficier d’un financement du Conseil départemental de l’Aveyron sous condition. Le financement par élève et par nuitée est fonction du lieu du séjour. Il s’élève à 8 € pour les séjours organisés en Aveyron, à 10 € bonus pour une visite en Aveyron sur un site remarquable ainsi que pour les séjours organisés à l’extérieur du département de l’Aveyron gérés par une structure aveyronnaise (AACV, Altia, Pep) ou 6 € pour des séjours hors Aveyron (découverte, nature, sport). Les élus ont décidé d’accompagner les familles à hauteur de 8 € par nuitée quelle que soit la destination du séjour. Les aides attribuées viennent en déduction du prix du voyage payé par les familles.

Quasiment 3 000 euros

Le montant total de cette aide s’établit à 2 912 €, soit 1 984 € pour l’école publique Jean Boudou (4 nuitées pour 62 élèves à Meschet) et 928 € pour l’école publique Jacques Prévert (4 nuitées pour 29 élèves à Paris). Les travaux de l’école Jean-Boudou qui seront réalisés durant les vacances d’été portent sur la rénovation complète de deux salles situées au sein du bloc occitan ainsi que la réfection de l’éclairage et du faux plafond de deux salles de classe de maternelle. La Préfecture a inscrit ce projet financé par la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) sur une base de travaux subventionnable de 10 000 €.