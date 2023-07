CARTE. Orages, grêle, vent : vigilance orange dans six départements dont trois en Occitanie, ce vendredi

Si cette journée du vendredi 7 juillet 2023 s'annonce radieuse dans une grande partie du pays, les dernières heures seront bien moins joyeuses avec une vigilance orange pour les orages émise par Météo France.

Les vacances d'été n'ont jamais été aussi proches en ce vendredi 7 juillet 2023. Si la journée sera ensoleillée avec des températures avoisinant les 30 degrés sur une grande partie du pays, cela se gâtera très sérieusement en soirée, dans le sud-ouest de l'Hexagone.

Six départements en orange

Alors que Météo France avait, dans un premier temps, placé 31 départements en vigilance jaune pour ce vendredi, l'alerte a été revue à la hausse. Dans son dernier bulletin, six territoires virent à l'orange. Ils sont tous situés dans le sud-ouest du pays :

Landes : de 16 heures à 21 heures

Pyrénées-Atlantiques : de 16 heures à 21 heures

Gers : de 18 heures à 23 heures

Hautes-Pyrénées : de 18 heures à 23 heures

Lot-et-Garonne : de 19 heures à minuit

Tarn-et-Garonne : de 19 heures à minuit

Six départements du sud-ouest en vigilance orange. Météo France - Capture d'écran

Orages, grêle, vent...

Concrètement, Météo France évoque une "masse d'air chaude et humide", qui s'installe sur le sud-ouest. La dégradation va se traduire par "de violents orages, avec grêle et très fortes rafales de vent. Les phénomènes les plus violents sont attendus dans les départements en vigilance orange, plus localement dans les autres départements du sud-ouest en vigilance jaune de très forts orages sont possibles".

Une grande partie du pays en jaune

Le nombre de territoires en jaune a donc, lui aussi, été revu très largement à la hausse. Il y en a désormais 56. En Occitanie, seul le Gard n'est pas concerné par ces vigilances. Voici l'heure d'activité de l'alerte jaune, selon le département :

Haute-Garonne : à partir de 18 heures

Ariège, Lot : à partir de 19 heures

Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn : à partir de 20 heures

Aveyron, Lozère, Hérault : à partir de 21 heures

Dans ses prévisions détaillées sur la région, Météo France annonce une dégradation en soirée avec des orages sur la quasi-totalité de l'Occitanie. Le risque de grêle est présent en Aveyron, mais aussi dans le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers et la Haute-Garonne.