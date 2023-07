Rallye du Rouergue : Eric Camilli remporte la première étape, profitant d'une hécatombe

À l’issue des six spéciales de cette première journée du Rouergue 2023, le Niçois de 35 ans copiloté par Benjamin Veillas a viré en tête. Les deux autres favoris de la course, Hugo Margaillan et Yoann Bonato ont tous les deux été mis au tapis lors de la spéciale Campouriez - Florentin - Le Nayrac, respectivement sur le premier et le deuxième passage.

Une première journée à rebondissements ! Alors que trois équipages se livraient une âpre bataille en haut du classement général lors des deux premières spéciales de cette première étape du rallye du Rouergue 2023, l'ES Campouriez - Florentin - Le Nayrac a fait des dégâts, vendredi 7 juillet. Et c'est le tandem Eric Camilli-Benjamin Veillas qui a profité de la situation dans l'après-midi en prenant les rênes du classement général avant l'ultime spéciale.

Abandon de Margaillan le matin sur une sortie de route

Un scénario qui a commencé à se dessiner le matin, quand Hugo Margaillan et sa copilote Laëtitia Marsault ont abandonné à un kilomètre du bout de l'ES3 (Campouriez, 33,12 km) suite à une sortie de route. L'équipage qui s'était imposé sur l'ES1 et menait le général est parti à la faute en tapant le train arrière de sa Citroën C3. Les autres concurrents n'ayant pu terminer, ou même s'élancer, sur la portion chronométrée ont été crédités du temps réalisé par Yoann Bonato (18'20''1), seul pilote à l'avoir bouclée.

Du côté de l'équipage sorti de route, Laëtitia Marsault a été hospitalisée par précaution et souffre d'une "entorse au poignet et d'une entorse à la cheville", a indiqué son équipe.

Le vainqueur du Rouergue 2022, copiloté par Benjamin Boulloud, a alors pris la tête du classement général....jusqu'à ce qu'il revienne sur la spéciale de Campouriez.

Bonato au tapis à cause d'une panne moteur l'après-midi

Si l'ES4 (Rodelle, 9,90 km) a vu Camilli prendre un petit dixième de seconde au leader grâce à sa victoire sur la spéciale, sans pour autant bouger de sa 3e place, c'est sur la portion suivante que tout a basculé pour Bonato. Parti en premier sur l'ES5 (Campouriez, 33,12 km), l'équipage vainqueur l'an dernier a dû s'arrêter au km 13 à cause d'une panne moteur, synonyme d'abandon.

"On a cassé le moteur d'un coup dans une ligne droite. On ne l'avait vraiment pas vu arriver, c'est venu d'un coup. Il y a un gros trou dans le bloc, pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça", précisait le pilote après l'incident. Et il n'est pas le seul à avoir subi la spéciale, car pas moins de quatre autres voitures ont fait une sortie de route. Notamment celle de Tom Piéri et Fabien Cortes (Renault Clio RS), dont l'incident a neutralisé l'ES pendant plus d'une heure et demie.

A lire aussi : Rallye du Rouergue : Camilli vire en tête et Rossel se rapproche, l'ES6 est repartie, suivez la première étape en direct

Rossel se rapproche de Camilli au bout de l'ES6

Enfin, Camilli et Veillas ont gardé la tête au bout de l'ultime spéciale (Sévérac-l'Eglise, 12,08 km) en réalisant un chrono de 6'34''6. Mais leurs coéquipiers du team PH sport Léo Rossel et Guillaume Mercoiret, qui les talonnaient au général, leur ont repris 2''1 en s'emparant du scratch. À la fin de cette journée, seules 3''7 séparent les deux premiers du classement.

"On était dans le match. Ça change des Vosges ! On a bien bossé et c'est la satisfaction de la journée, qu'on ait été dans le coup et Léo (Rossel) aussi. Maintenant on va continuer, que la course sera encore longue demain", réagissait Eric Camilli à l'arrivée de l'ES6, au micro de la FFSA (fédération française de sport auto).

Pour ce qui est des Aveyronnais, la copilote de Raphaël Astier, la native de Rodez Marie-Noëlle Ratier pointe à la 3e place du général. Et Jean-Michel Da Cunha, copiloté par Bastien Dumas, qui a réalisé le 3e chrono de l'ES5, a renouvelé sa performance en terminant une nouvelle portion avec le troisième temps (ex aequo avec Wagner, en 6'45''5). Le duo bozoulo-sébazacois termine l'étape à la 4e place du général, à 1'07''0 de Camilli et à 22''4 du podium.