Vendredi 7 juillet, les 155 équipages engagés sur ce 49e rallye du Rouergue se sont élancés du parc fermé de Bourran à Rodez. La première journée de course a commencé à 10h08, avec le premier départ de la spéciale d'ouverture de Rodelle. Tous les résultats ici !

11 h 42

Alors que le duo Bonato/Boulloud en a terminé avec la troisième spéciale (en 18'20''1), Hugo Margaillan (numéro 2) et sa copilote Laëtitia Marsault, vainqueurs de l'ES1 et leaders du classement général, ont fait une sortie de route à un kilomètre de la fin de l'ES3.

La course est arrêtée.

11 h 28

10 h 14

Et c'est parti pour la troisième spéciale Campouriez - Florentin - Le Nayrac, avec la fameuse bosse de Crussac ! C'est le secteur chronométré le plus long du rallye du Rouergue avec ses 33,2 km. Une fois arrivées au Nayrac, les voitures rejoindront le regroupement de Bozouls pour une petite pause.

11 h 03

17 équipages en ont terminé avec l'ES2 entre Golinhac et Entraygues. Yoann Bonato et son copilote Benjamin Boulloud se sont adjugé le secteur en 4'43''8, talonnés d'une seconde et un centième par le duo Rossel/Mercoiret. Le vainqueur du Rouergue 2022 a repris 1''6 au tandem Margaillan/Marsault, qui reste en tête du classement général.

Le top 5 de l'ES2 :

1. Bonato/Boulloud (Citroën C3)......4'43''8

2. Rossel/Mercoiret (Citroën C3).....4'44''9 (+ 1''1)

3. Margaillan/Marsault (Citroën C3)..4'45''4 (+ 1''6)

4. Camilli/Veillas (Citroën C3)............4'46''1 (+ 2''3)

5. Astier/Ratier (Alpine A110)............4'48''0 (+ 4''2)

Le classement général après l'ES2 1. Margaillan/Marsault (Citroën C3)........10'12''8

2. Bonato/Boulloud (Citroën C3)............10'14''0 (+ 1''2)

3. Rossel/Mercoiret (Citroën C3)...........10'14''5 (+ 1''7)

4. Camilli/Veillas (Citroën C3)................10'16''2 (+ 3''4)

5. Astier/Ratier (Alpine A110).................10'17''7 (+ 4''9)

10 h 56

Passage au mythique Poteau sur la deuxième spéciale du #RallyeduRouergue entre Golinhac et Entraygues ! Un secteur ressuscité cette année, et qui a été une des quatre premières ES du rallye aveyronnais dans les années 1980 #Aveyron #rallye pic.twitter.com/YjAkJjyU5g — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) July 7, 2023

10 h 47

Les premières voitures arrivent du côté d'Entraygues !

10 h 40

25 des 155 équipages ont terminé la spéciale de Rodelle et se dirigent vers le secteur de Golinhac-Entraygues (8,66 km). Le premier départ sera donné à 10h41.

Les voitures au niveau de l'épingle de la Rodellie, sur la première spéciale du rallye. Centre Presse Aveyron - Mathis Fessard

10 h 37

Les réactions des pilotes au bout de la première spéciale en direct ⬇️

10 h 31

Les quinze premiers concurrents ont bouclé l'ES de Rodelle. Et coup de tonnerre : le duo Bonato/Boulloud figure à la 5e place du classement. C'est Hugo Margaillan, copiloté par Laëtitia Marsault, qui a pris la tête du rallye. Il est talonné à 2,2 secondes par Rossel/Mercoiret.

Le top 5 de l'ES1 (9,90 km) :

1. Margaillan/Marsault (Citroën C3)........5'27''4

2. Rossel/Mercoiret (Citroën C3)............5'29'6 (+ 2''2)

3. Astier/Ratier (Alpine A110)..................5'29''7 (+2''3)

4. Camilli/Veillas (Citroën C3).................5'30''1 (+2''7)

5. Bonato/Boulloud (Citroën C3).............5'30''2 (+2''8)

10 h 20

Les premières voitures ont déjà bouclé la première spéciale, entre Rodelle et Le Bruel ! Centre Presse Aveyron - Guillaume Verdu

10 h 08

Et c'est parti pour la première spéciale ! Les premières voitures sont parties de Rodelle direction Le Bruel, pour un secteur chronométré de 9,90 km.

9 h 54

Moins d'un quart d’heure avant le départ de la première spéciale du Rouergue 2023 ! La course aveyronnaise et la cinquième manche du championnat de France des rallyes asphalte. Et c'est Yoann Bonato, vainqueur de l'édition 2022 du rallye du Rouergue, qui est en tête du classement :

1. Yoann Bonato (Citroën C3 Rally 2)......90 points

2. Hugo Margaillan (Citroën C3 Rally 2)..73 points

3. Éric Camilli (Citroën C3 Rally 2)...........60 points

9 h 12

Revivez la cérémonie de départ :

Les équipages se sont élancés du parc fermé de Bourran à 8h30 vendredi 7 juillet. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

8 h 53

Les équipages sont en route pour la zone assistance de Laissac. Pour attendre la première sortie, prévue à 9h30, un peu de lecture ⬇️

8 h 42

Les premières voitures se sont élancées du parc fermé de Bourran !

8 h 36

Quatre spéciales sont au menu de la première étape du #RallyeduRouergue dans le nord et l'est de l'Aveyron. Le premier départ sera donné à 10h08 de Rodelle #Aveyron #Automobile #rallye pic.twitter.com/zdPTno1KMv — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) July 7, 2023

8 h 24

8 h 22

Bonjour et bienvenue sur la route du 49e rallye du Rouergue ! Deux jours de compétition sont au programme, pour un total de 647,17 km, dont 205,60 de spéciales.

En attendant que les premiers des 155 équipages s'élancent du parc fermé de Bourran, jetez un œil sur le programme du jour :