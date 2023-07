Après une première étape remportée par Eric Camilli, qui est talonné à 3''7 par Léo Rossel, et pleine de rebondissements, place à la deuxième journée ! Samedi 8 juillet, les équipages encore en lice s'élancent du parc fermé de Bourran à 8h30. Le départ de la septième spéciale (Sévérac-l'Eglise, 12,08 km) sera donné à 9 h 48. Tous les résultats ici !

10 h 26

Les 31 équipages qui ont bouclé l'ES7 prennent maintenant la direction du Lévézou. Camilli s'élancera sur l'ES8, au-dessus du Vibal jusqu'à Sainte-Radegonde à 10 h 31 pour une section chronométrée de 14,67 km.

10 h 21

Les écarts se resserrent en tête du classement général ⬇️

Le classement général après l'ES7 : 1. Camilli/Veillas (Citroën C3)...............1h05'35''3

2. Rossel/Mercoiret (Citroën C3)..........1h05'37''5 (+ 2''2)

3. Astier/Ratier (Alpine 110).................1h06'27''5 (+ 52''2)

4. Da Cunha/Dumas (Citroën C3)........1h06'55''5 (+ 1'20''2)

5. Wagner/Pascaud (Skoda Fabia RS)..1h07'09''9 (+ 1'34''6)

10 h 07

Le top 5 de l'ES7 (Sévérac-l'Eglise, 12,08 km) : 1. Rossel/Mercoiret (Citroën C3)..........6'29''0

2. Camilli/Veillas (Citroën C3)...............6'30''5 (+ 1''5)

3. Astier/Ratier (Alpine 110).................6'38''1 (+ 9''1)

4. Wagner/Pascaud (Skoda Fabia RS)..6'43''3 (+ 14''3)

5. Da Cunha/Dumas (Citroën C3)........6'43''7 (+ 14''7)

10 h 01

Au départ de l'ES7, Rossel avait un retard infime de 3''7 avec Camilli. Et au bout, il n'en a plus que 2''2 ! Une dizaine d'équipages sont arrivés au bout de la spéciale et Rossel mène au scratch avec son chrono de 6'29''0.

9 h 57

"On s'est bien battu dans la spéciale, après on va voir ce que fait Léo (Rossel), parce qu'il peut être surprenant", réagit le leader Camilli au bout de l'ES7. Le pilote a fait mieux de 4 secondes que son chrono de la veille en terminant en 6'30''5. Mais son poursuivant Léo Rossel a récidivé : comme hier, le 2e du général a grappillé 1''5 sur le temps du Niçois ! La bataille est lancée.

9 h 51

"C'est un peu gras dans les sous-bois mais rassurez-vous : ça va correctement", souligne le commissaire au volant de la voiture 0 au point stop de l'ES7. Car hier soir, les derniers concurrents ont couru cette même spéciale sous la pluie.

9 h 45

C'est parti ! Suivez l'ES7 :

9 h 24

Plus que vingt minutes avant que les pilotes ne quittent le parc assistance pour lancer la deuxième étape du Rouergue 2023 !

8 h 54

À moins d'une heure du départ de la première ES du jour du côté de Sévérac-l'Eglise, petit récap de la première étape :

Deux favoris de la course, Hugo Margaillan et Yoann Bonato ont tous les deux été mis au tapis lors de la spéciale Campouriez - Florentin - Le Nayrac (33,2 km), respectivement sur le premier et le deuxième passage. Une portion chronométrée qui n'a été parcourue deux fois QUE par Yoann Bonato, avant la sortie de route de Margaillan, et qui a fait des dégâts chez beaucoup d'équipages : pas moins de 14 concurrents y ont abandonné, le matin ou l'après-midi, à cause d'un problème mécanique ou d'une sortie de route.

La voiture d'Hugo Margaillan et Laëtitia Marsault a tapé le train arrière à un kilomètre de la fin de troisième spéciale, vendredi 7 juillet. Repro CP

Des péripéties qui ont rebattu les cartes du classement général, dont s'est emparé Eric Camilli, copiloté par Benjamin Veillas, juste avant l'ultime spéciale de la journée. Le Niçois en a toujours les rênes mais la bataille s'annonce encore animée : dans l'ES6, ses coéquipiers du team PH sport Léo Rossel et Guillaume Mercoiret, qui les talonnaient au général, leur ont repris 2''1 en s'emparant du scratch. Seules 3''7 séparent les deux premiers du classement.

Et cette deuxième étape ne s'annonce pas moins exigeante, notamment au niveau de la chaleur. Il va encore y avoir du spectacle !

Replongez dans la première journée et ses rebondissements ici :

8 h 36

Revivez le départ des pilotes :

8 h 30

Les premières voitures prennent la direction du parc assistance de Laissac pour la première fois de la journée. Voici ce qui les attend sur les routes aveyronnaises :

Après une première étape riche en rebondissements, quatre spéciales sont au programme aujourd'hui !

8 h 23

Un point sur le classement général avant que la bataille finale :

Le classement général à la fin de la première journée 1. Camilli/Veillas (Citroën C3)...............59'04''8

2. Rossel/Mercoiret (Citroën C3)..........59'08''5 (+ 3''7)

3. Astier/Ratier (Alpine 110).................59'49''4 (+ 44''6)

4. Da Cunha/Dumas (Citroën C3)........1h00'11''8 (+ 1'07''0)

5. Wagner/Pascaud (Skoda Fabia RS)..1h00'26''6 (+ 1'21''8)

8 h 17

Bonjour et (re)bienvenue sur la route du 49e rallye du Rouergue !

En attendant que les premiers équipages quittent le parc fermé de Bourran, jetez un œil sur le programme du jour :