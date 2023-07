Rallye du Rouergue : les favoris au tapis, Eric Camilli en tête à l'issue de la première journée

Leaders du championnat et tour à tour en tête de la course, Yoann Bonato et Hugo Margaillan ont abandonné, vendredi 7 juillet, lors d’une première journée à rebondissements, à l’issue de laquelle Eric Camilli occupe la première place.

Si le Rouergue misait sur son édition 2023 pour refaire sa réputation, c’est raté. La première journée, vendredi 7 juillet, a été fidèle à la tradition d’un rallye particulièrement exigeant, autant pour les mécaniques que pour les pilotes. Et propice aux rebondissements, auxquels la chaleur et la glissance habituelles ne sont pas toujours étrangères. Les deux principaux favoris, Yoann Bonato et Hugo Margaillan, appelés à se disputer une nouvelle fois la victoire en championnat de France, n’ont pas vu le bout de la première étape. Ils ont tous les deux mis le cligno dans la spéciale de Campouriez, dont les 33 kilomètres ont fait office de terminus à bon nombre de prétentions. Avec en commun pour les duettistes du Team CHL de quitter la route au moment où ils se trouvaient en tête. Grand coup de balai Le premier rebondissement marquant a été l’abandon de Margaillan. Le Varois, en quête d’une première victoire en championnat, a été victime d’une sortie de route lors du premier passage. Alors que sa copilote, Laëtitia Marsault, a été hospitalisée en raison d’une blessure à un poignet, cet accident a aussi provoqué la neutralisation de la troisième spéciale, que seul Bonato a parcourue intégralement. Ceux qui y ont vu un symbole du cavalier seul à venir du leader du championnat en ont été pour leurs frais. L’Isérois a connu une casse moteur lors du second passage dans le Nord-Aveyron, mettant fin à ses ambitions de troisième succès à Rodez, après 2017 et 2022. Le grand coup de balai n’a pas épargné un autre ancien lauréat, Cédric Robert, victime d’une sortie de route, également dans la cinquième spéciale. Il a surtout dessiné une nouvelle hiérarchie, avec l’émergence d’un autre duel pour la gagne. Eric Camilli devance Léo Rossel, son partenaire du Team PH sports, d’une courte tête (3’’7). De quoi présager pour aujourd’hui une grosse lutte entre les deux pilotes équipés d’une Citroën C3 R2, qui étaient tout prêts des temps de Bonato et Magailhan avant leurs déboires. Camilli-Rossel, un nouveau duel pour la gagne Camilli, sur le podium lors des trois précédentes manches du championnat, part avec le statut de favori, grâce à son avance et son expérience, puisque l’ancien pilote WRC a remporté le Rouergue il y a deux ans. Léo Rossel, l’un des jeunes talents du rallye français, a quant à lui la possibilité de signer sa première victoire en championnat de France. Et d’égaler ainsi son frère Yohan, vainqueur de l’épreuve aveyronnaise en 2019. Derrière eux, le trou est fait, car Raphaël Astier et sa copilote ruthénoise Marie-Noëlle Ratier, les premiers poursuivants, pointent à près de 45 secondes de la tête. La lutte pour le podium pourrait concerner un autre local, avec la présence de Jean-Michel Da Cunha au quatrième rang. Et même si les écarts sont conséquents à partir de la troisième place, on a bien compris que le Rouergue n’est pas à un rebondissement près. Surtout au cours d’une ultime journée où le mercure devrait continuer à grimper, et lors de laquelle la spéciale de Moyrazès pourrait encore faire office de juge de paix.