Le Nayrac. Une journée festive avec les écoliers

L’année scolaire se termine et la kermesse organisée par l’APE a réuni les élèves, les familles, les enseignantes, le personnel pour une journée festive. Tout a commencé par le spectacle sur le thème du cirque. La semaine précédente, les enfants avaient travaillé avec l’École de Cirque Reg’Arts et ont présenté un enchaînement de numéros d’équilibriste sur boule, sur fil, sur pédalettes, monocycle, de jonglages, au son de musiques bien choisies. Tous ont été très applaudis ! L’heure des cadeaux arrivait ensuite pour les CM2 qui vont entrer au collège, les maîtresses, les employées municipales, les intervenants. Un repas était partagé avant de se divertir avec des jeux sur le thème de la fête foraine. Et maintenant vive les vacances !