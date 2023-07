CARTE. Canicule et orages : 4 départements en orange ce dimanche, 70 sont en vigilance jaune

La canicule va frapper fort dans l'est du pays, quatre départements ont été placés en vigilance orange.

Cette première grosse vague de chaleur de l'été pourrait taper fort dans l'est du pays ce dimanche 9 juillet 2023. Météo France a placé 4 départements en vigilance orange canicule : les Alpes-Maritimes, l'Isère, le Rhône et l'Ain.

La vigilance jaune a été étendue à 23 départements :

Les départements en vigilance canicule ce dimanche. Capture - Météo France

"Sur le centre-est, les minimales seront le plus souvent comprises entre 20 et 22 degrés avec des maximales de 34 à 37 degrés, voire un peu plus ponctuellement. sur le sud-est et notamment les Alpes-Maritimes, les minimales iront de 22 à 25 degrés voire plus ponctuellement, et les maximales de 34 à 37 degrés. ces minimales élevées durant la nuit constituent un facteur aggravant", prévoit Météo France.

Les orages persistent

Les orages seront aussi d'actualité ce dimanche, dans le nord et l'ouest de la France. La vigilance jaune concerne 48 départements :

Les départements en vigilance orages ce dimanche. Capture - Météo France

